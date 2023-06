https://it.sputniknews.com/20230621/spiegel-carristi-ucraini-simulano-guasti-ai-mezzi-e-cercano-di-evitare-i-combattimenti-17314041.html

I carristi ucraini che partecipano alla controffensiva nella regione di Zaporozhye simulano guasti ai loro veicoli da combattimento per paura di combattere... 21.06.2023, Sputnik Italia

“Il caricatore di 22 anni con il nome di battaglia Hudsik comunica che ci sono soldati che si rifiutano di partecipare alla guerra. Alcuni simulano i danni al carro armato per non andare in battaglia” scrive il giornale.Secondo Spiegel, nessuno dei tre membri dell'equipaggio di Leopard 2 con cui ha parlato il giornale giudica coloro che evitano la battaglia, perché se un proiettile russo colpisce la torretta del veicolo da combattimento, "diventerai un mucchio di cenere".Nei primi giorni della controffensiva, tre carri armati Leopard sono stati danneggiati a causa di mine che le forze russe "hanno piantato quasi ovunque". Uno dei carri armati tedeschi è irreparabile, il secondo è immobilizzato e il terzo non può essere recuperato a causa dell'elevato numero di mine."Non sono i nuovi arrivati ​​che stanno combattendo dall'altra parte. Sarebbero fuggiti se Leopard avesse sparato contro di loro. Ma questi bastardi sono forti", ha affermato al giornale il miratore “Misha”.Secondo i soldati delle forze armate ucraine, prima di partecipare alle ostilità, si erano addestrati in Germania da metà febbraio a fine marzo.I medici in prima linea riferiscono di un aumento significativo del numero di feriti negli ultimi giorni e un ufficiale dell'intelligence ucraina che ha ispezionato l'intero fronte meridionale ha riferito allo Spiegel di pesanti perdite di personale e attrezzature.

