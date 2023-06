https://it.sputniknews.com/20230621/russia-iran-siria-e-turchia-vogliono-tenere-una-nuova-riunione-dei-viceministri-degli-esteri-17314507.html

Russia, Iran, Siria e Turchia vogliono tenere una nuova riunione dei viceministri degli Esteri

"Non abbiamo un orario speciale che abbiamo fissato (per la riunione dei ministri degli Esteri). Tuttavia, ora c'è (un'altra) riunione dei viceministri degli Esteri all'ordine del giorno. Ma, se necessario, possiamo tenere una riunione di ministri in questo intervallo. Non ci sono problemi con questo", ha detto.Martedì 20 giugno, Astana ha ospitato un incontro quadripartito a livello di viceministri degli Esteri di Russia, Siria, Turchia e Iran sulla normalizzazione delle relazioni tra Damasco e Ankara.Dalla Russia, ha partecipato ai colloqui il viceministro degli Esteri Mikhail Bogdanov, dalla Turchia - il viceministro degli Esteri Burak Akcapar, dalla Siria - il viceministro degli Esteri Ayman Susan, dall'Iran - l'assistente del ministro degli Esteri Ali-Asghar Khaji.I ministri degli Esteri dei quattro Paesi si sono incontrati a Mosca il 10 maggio. I ministri degli Esteri di Russia, Turchia, Siria e Iran hanno ordinato di iniziare a preparare una bozza di tabella di marcia per normalizzare le relazioni tra Damasco e Ankara.

