Pechino: gli USA hanno deliberatamente inasprito le tensioni intorno ai palloni aerostatici

Gli Stati Uniti hanno deliberatamente distorto i fatti e alimentato le tensioni intorno alla situazione con i palloni meteorologici cinesi, ha dichiarato...

2023-06-21T10:27+0200

2023-06-21T10:27+0200

2023-06-21T10:27+0200

"Gli Stati Uniti avrebbero dovuto essere razionali e professionali, invece sono stati impegnati nella distorsione dei fatti, nell'abuso di potere e nell'alimentare le tensioni, il che ha rivelato pienamente i sentimenti egemonici della parte americana", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri cinese.In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha suggerito che la leadership della Cina non sapeva dove fosse "[il pallone], cosa ci fosse dentro e cosa stesse succedendo" e ha dichiarato che "questa è una di quelle cose che causano grande imbarazzo nei dittatori", riferendosi a Xi Jinping.Il 18-19 giugno, il Segretario di Stato americano Antony Blinken si è recato in Cina per una visita, originariamente prevista per febbraio che non ha avuto luogo a causa dell’incidente con il pallone cinese abbattuto da un missile all'interno dello spazio aereo degli Stati Uniti. Pechino afferma che il pallone era una sonda meteorologica cinese, ma secondo l'amministrazione Washington sarebbe stato utilizzato per "raccogliere informazioni importanti".

cina, usa, politica