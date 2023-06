https://it.sputniknews.com/20230621/la-procuratura-generale-russa-riconosce-il-wwf-come-indesiderato-17315598.html

La procuratura generale russa riconosce il WWF come "indesiderato"

La procuratura generale russa riconosce il WWF come "indesiderato"

L'ufficio del procuratore generale russo ha riconosciuto le attività del WWF come "indesiderate" in Russia. 21.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-21T18:41+0200

2023-06-21T18:41+0200

2023-06-21T18:41+0200

wwf

russia

"Difatti, le cosiddette attività di protezione ambientale e di educazione ambientale sotto la guida del cittadino britannico N. Isdell sono utilizzate dal WWF come copertura per l'attuazione di progetti che creano minacce alla sicurezza nella sfera economica", afferma l'ufficio del procuratore generale.Si osserva che, in particolare, con il pretesto di preservare l'ambiente, il WWF (World Wildlife Fund, Svizzera) sta svolgendo attività volte a impedire l'attuazione del corso politico del Paese per lo sviluppo industriale dell'Artico, le risorse naturali nei territori artici, lo sviluppo e la legittimazione di restrizioni che possono servire come base per spostare la rotta del Mare del Nord verso la zona economica esclusiva laterale degli Stati Uniti.

russia

2023

wwf, russia