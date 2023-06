https://it.sputniknews.com/20230621/crimea-auspica-di-ricevere-19-miliardi-di-rubli-dalla-vendita-di-proprieta-degli-oligarchi-ucraini-17313943.html

Crimea auspica di ricevere 1,9 miliardi di rubli dalla vendita di proprietà degli oligarchi ucraini

Crimea auspica di ricevere 1,9 miliardi di rubli dalla vendita di proprietà degli oligarchi ucraini

Il presidente del parlamento della Crimea Vladimir Konstantinov ha affermato che nel 2023 il bilancio della regione riceverà almeno 1,9 miliardi di rubli (20,7... 21.06.2023, Sputnik Italia

"In totale, entro la fine dell'anno, sono previsti ricavi per un importo di almeno 1 miliardo e 900 milioni di rubli dalla vendita di proprietà al bilancio della Repubblica di Crimea", ha scritto Konstantinov su Telegram.Ha aggiunto che, entro la metà di luglio 2023, si prevede di vendere l'ipermercato Novacenter, gli appartamenti Essox Beograd-Stari Grad e una residenza per vacanze a Evpatoria.In precedenza, è stato reso noto che l'appartamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e di sua moglie a Livadia è stato consegnato a famiglie a basso reddito o numerose.Konstantinov ha affermato che la questione dei beni degli oligarchi ucraini in Crimea sarà risolta “una volta per tutte”.

