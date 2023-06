https://it.sputniknews.com/20230620/serbia-e-ungheria-firmano-accordo-sul-commercio-di-gas-17312091.html

Serbia e Ungheria firmano accordo sul commercio di gas

Le autorità serbe e ungheresi hanno firmato un accordo sulla creazione della joint venture Serbhungas per il commercio di gas, principalmente sul mercato... 20.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-20T15:14+0200

2023-06-20T15:14+0200

2023-06-20T15:14+0200

ungheria

serbia

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/1b/16926592_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_af7aedc91896458e777d7b4a167b3370.jpg

Martedì, nel villaggio di Palic, in territorio serbo, vicino al confine ungherese, si tiene una riunione del Consiglio strategico per la cooperazione tra Serbia e Ungheria. Vi partecipano i presidenti dei due paesi Aleksandar Vucic e Katalina Novak, i primi ministri Ana Brnabic e Viktor Orban, oltre a membri del governo.L'accordo sulla costituzione della joint venture Serbhungas è stato firmato dal direttore della società statale Srbiyagaz Dusan Bajatovic e dal direttore generale di MVM Laszlo Zoltan.Il giorno prima, il governo serbo aveva rilasciato un consenso preliminare alla registrazione di Serbhungas per il commercio di gas sul mercato serbo. Il vice primo ministro e ministro delle finanze serbo Sinisa Mali ha parlato in precedenza della creazione di una joint venture tra la società statale Srbiyagaz e l'industria elettrica ungherese MVM per il commercio congiunto di gas sul mercato serbo e i suoi acquisti all'estero.Attualmente, il più grande fornitore di gas naturale per l'Ungheria e l'unico per la Serbia è la russa Gazprom. In autunno dovrebbero iniziare le consegne di GNL in Serbia e in Ungheria dai terminali in Grecia, attraverso la Bulgaria e il gasdotto di collegamento Nish-Dimitrovgrad.Baku prevede anche di iniziare le forniture di gas all'Ungheria e alla Serbia entro la fine di quest'anno, come ha detto il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev alla fine di maggio, parlando all'apertura della 28a Esposizione internazionale del petrolio e del gas del Caspio.Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha dichiarato, durante una visita a Belgrado a marzo, che Ungheria e Serbia si stanno preparando a raddoppiare la capacità del collegamento elettrico tra i paesi entro il 2028. Nell'estate del 2022, ha annunciato che Serbia e Ungheria stanno unendo i mercati dell'elettricità e prevedono di aumentare la capacità delle linee di trasmissione entro il 2028.Il ministro delle finanze serbo Sinisa Mali ha dichiarato lo scorso maggio che le autorità serbe hanno concordato con la leadership ungherese di collocare 500 milioni di metri cubi di gas in uno dei suoi impianti di stoccaggio per garantire una fornitura stabile durante l'inverno. La Serbia sarà in grado di immagazzinare fino a 500 milioni di metri cubi di gas negli impianti di stoccaggio ungheresi in preparazione della nuova stagione di riscaldamento, ha affermato Szijjarto.

ungheria

serbia

ungheria, serbia, gas