Per il presidente bulgaro sarebbe un errore fornire armi a Kiev

Per il presidente bulgaro sarebbe un errore fornire armi a Kiev

Il presidente bulgaro Radev ha affermato che il paese non dovrebbe interferire nel conflitto ucraino. 20.06.2023

2023-06-20

L'intenzione del governo bulgaro di entrare a far parte del pool di paesi europei che hanno accettato di fornire armi a Kiev è un errore, ha affermato il capo di stato Rumen Radev. Le sue parole sono citate dalla radio BNR.Radev ha sottolineato che mentre rappresentava la Bulgaria al Consiglio europeo, ha difeso la decisione che il Paese non dovrebbe prendere parte al programma di fornitura di munizioni a Kiev.In precedenza, il capo del ministero della Difesa bulgaro, Todor Tagarev, aveva affermato che la Bulgaria vuole aderire al progetto dell'Agenzia europea per la difesa (EDA) per l'acquisto congiunto di munizioni per ricostituire le proprie scorte e inviarle in Ucraina.

