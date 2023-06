https://it.sputniknews.com/20230620/mosca-ritiene-che-laccordo-sul-grano-terminera-il-18-luglio-17312441.html

Mosca ritiene che l'"accordo sul grano" terminerà il 18 luglio

La Federazione Russa ritiene che il 18 luglio potrebbe diventare l'ultimo giorno dell'"accordo sul grano", ha affermato ai giornalisti il ​​viceministro degli... 20.06.2023, Sputnik Italia

"Non lo escludiamo", ha detto Vershinin, rispondendo a una domanda sulla possibilità di un nuovo ciclo di consultazioni con le Nazioni Unite sull'accordo sul grano."Continuiamo ad avere contatti, compresi quelli di lavoro. Ma faremo quello che abbiamo detto. Cioè, stiamo lavorando per garantire che il 18 luglio sia il momento per il termine di quegli accordi che non vengono attuati", ha detto Vershinin.

