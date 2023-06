https://it.sputniknews.com/20230620/le-entrate-delle-societa-russe-nel-2022-hanno-superato-un-quadrilione-di-rubli-17311300.html

Le entrate delle società russe nel 2022 hanno superato un quadrilione di rubli

Le entrate delle società russe nel 2022 hanno superato un quadrilione di rubli

Le entrate delle organizzazioni russe per il 2022 sono state pari a 1,3 quadrilioni di rubli (14 miliardi di euro), con un aumento del 93,59%, che è quasi il... 20.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-20T10:49+0200

2023-06-20T10:49+0200

2023-06-20T10:49+0200

russia

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/13962270_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c62dad368f431654eab475d02d28c27f.jpg

In precedenza, l’edizione russa RBK aveva riferito, citando i dati pubblicati, che le entrate delle aziende per la prima volta nella storia della Russia hanno superato la soglia di un quadrilione di rubli."La crescita delle entrate è dovuta alla crescita dei guadagni da esportazione delle organizzazioni principalmente nell'industria petrolifera e del gas dell'economia, nonché alla ripresa della domanda dei consumatori di beni, lavori e servizi", spiegano le statistiche del dipartimento.Allo stesso tempo, il profitto delle organizzazioni nel 2022 è aumentato solo del 5,83%, pari a 31,1 trilioni di rubli (nel 2021, il profitto era di 29,4 trilioni di rubli)."La crescita della base imponibile <...> è dovuta a un aumento dei profitti delle organizzazioni nel settore del petrolio e del gas dell'economia a seguito di un aumento dei prezzi medi effettivi di vendita del gas naturale per l'esportazione", spiega l’FTS.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, economia