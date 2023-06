https://it.sputniknews.com/20230620/kazakistan-tokayev-propone-il-suo-aiuto-per-una-soluzione-di-pace-in-ucraina-17313111.html

Kazakistan: Tokayev propone il suo aiuto per una soluzione di pace in Ucraina

Kazakistan: Tokayev propone il suo aiuto per una soluzione di pace in Ucraina

Il presidente kazako Tokayev ha detto di sperare "in un cessate il fuoco in Ucraina nel prossimo futuro".

Il Kazakistan spera in un cessate il fuoco in Ucraina nel prossimo futuro e nel successivo raggiungimento di una "pace duratura", ed è pronto a contribuire a questo obiettivo, ha detto il presidente della Repubblica Kassym-Jomart Tokayev durante una conferenza congiunta con il suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier. Tokayev ha affermato che è necessario seguire la Carta delle Nazioni Unite, nonché sostenere tutte le iniziative di pace "che sono state espresse dalla Cina, così come da altri stati".Allo stesso tempo, l'obiettivo dell'Astana è rimanere in stretto contatto con Mosca, ha aggiunto Tokayev.Tokayev, dopo che la Russia ha lanciato l'operazione militare in Ucraina, ha ripetutamente sostenuto una soluzione pacifica del conflitto e ha offerto una mediazione in questa materia. Allo stesso tempo, ha sostenuto il rispetto per l'integrità territoriale dei paesi.Nel giugno dello scorso anno, il presidente ha affermato che il Kazakistan non riconosce i "territori quasi statali", che, secondo le autorità kazake, sono la DNR e la LNR. Il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky ha successivamente ringraziato Tokayev "per il suo sostegno di principio all'integrità territoriale dell'Ucraina" e per il mancato riconoscimento delle repubbliche del Donbass.Le repubbliche di DPR e LPR e le regioni di Zaporozhye e Kherson sono entrate a far parte della Russia il 30 settembre 2022, in seguito ai risultati dei referendum tenuti lì. Il Cremlino insiste sul fatto che la decisione dei residenti della regione è definitiva e non soggetta a revisione.Diversi stati si sono fatti avanti con iniziative per una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Così, a febbraio, la Cina ha annunciato dieci punti di un piano di pace e anche l'Indonesia ha presentato la sua versione. A giugno, una delegazione di leader africani ha presentato la propria proposta di pace e ha incontrato Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin. Finora, nessuno dei piani è stato approvato da tutte le parti.

