Iran e Nazioni Unite discutono cooperazione per fornire assistenza al popolo afghano

Il rappresentante speciale del presidente iraniano per l'Afghanistan Hassan Kazemi Qomi e il vice capo della missione di assistenza delle Nazioni Unite in... 20.06.2023, Sputnik Italia

"Durante l'incontro del Rappresentante Speciale del Presidente dell'Iran per l'Afghanistan e del capo della rappresentanza politica dell'Iran a Kabul, Hassan Kazemi Qomi, con il Vice Capo della Missione di Assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan, Markus Potzel, le parti hanno scambiato opinioni sul rafforzamento della cooperazione tra l'Iran e le Nazioni Unite per fornire assistenza al popolo dell'Afghanistan", scrive l’agenzia.Le questioni comuni all'Iran e alle Nazioni Unite sono i migranti afghani, la fornitura di assistenza umanitaria al popolo afghano e la promozione della stabilità. Circa sei milioni di afghani vivono attualmente in Iran, secondo IRIB, e all'interno dell'Afghanistan, due terzi della popolazione del paese ha bisogno di assistenza umanitaria.

