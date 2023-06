https://it.sputniknews.com/20230620/biden-annuncia-progressi-nelle-relazioni-usa-cina-17311448.html

Biden annuncia progressi nelle relazioni USA-Cina

Biden annuncia progressi nelle relazioni USA-Cina

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che le relazioni tra Washington e Pechino sono "sulla strada giusta" e l'incontro tra il segretario di... 20.06.2023, Sputnik Italia

"Non non sono solo io a pensare così ma anche voi sapete che sono stati fatti progressi", cita Biden il pool di stampa della Casa Bianca.Biden ha osservato che tramite il suo consigliere per la sicurezza nazionale è in contatto con Blinken. A suo avviso, il Segretario di Stato a Pechino ha fatto un ottimo lavoro."Siamo sulla strada giusta", ha detto Biden.

