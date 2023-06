https://it.sputniknews.com/20230620/apple-multata-in-russia-per-la-prima-volta-17312224.html

Apple multata in Russia per la prima volta

Apple multata in Russia per la prima volta

Un protocollo amministrativo per il rifiuto di eliminare i contenuti falsi è stato redatto per la prima volta nella Federazione Russa contro Apple. 20.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-20T14:18+0200

2023-06-20T14:18+0200

2023-06-20T14:18+0200

russia

apple

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/523/72/5237212_0:113:3285:1961_1920x0_80_0_0_896a404780e35430722baf505b2b16ac.jpg

"Il tribunale ha ricevuto un protocollo contro Apple sulla commissione di un reato amministrativo ai sensi dell'articolo 13.41, parte 2, del codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa (mancata cancellazione di informazioni o di una pagina Web da parte del proprietario del sito se l'obbligo di eliminare tali informazioni è previsto dalla legislazione della Federazione Russa)", ha affermato un rappresentante del tribunale.L'articolo, imputato alla società, prevede una sanzione amministrativa sotto forma di ammenda da 800mila a 4 milioni di rubli (8.6 mila – 43mila euro). Questo è il primo caso di rilascio di una multa a Apple in Russia.Nel frattempo, martedì, la pretura della capitale russa ha imposto per la prima volta una sanzione amministrativa di 1 milione di rubli al messaggero Viber per essersi rifiutato di rimuovere false informazioni sull'operazione militare speciale in Ucraina.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, apple