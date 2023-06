https://it.sputniknews.com/20230620/a-giugno-eventi-per-gli-insegnanti-di-russo-allestero-17312999.html

A giugno eventi per gli insegnanti di russo all'estero

Rossotrudnichestvo, l'ente federale russo per la collaborazione tra gli stati della CSI e per i cittadini russi residenti all'estero, apre dal 24 giugno 2023... 20.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-20T16:50+0200

La partecipazione a eventi metodologici consentirà agli insegnanti di lingua russa all'estero di migliorare le proprie capacità professionali in qualsiasi momento, una volta superati tutti i moduli del programma.I moduli sono 4: Le specificità dell'organizzazione dei corsi: corsi brevi e corsi intensivi, Metodi intensivi di insegnamento della lingua russa, Letteratura didattica e metodica per corsi e formazione individuale e Utilizzo delle risorse didattiche elettroniche nella didattica dei corsi.I materiali formativi saranno a disposizione dei partecipanti agli eventi metodologici offline sulla pagina del progetto, i webinar introduttivi si terranno online utilizzando il servizio ZOOM.Il programma sarà organizzato in tre sessioni: dal 24/06/2023 al 01/07/2023, dal 09/09/2023 al 16/09/2023 e dal 21/10/2023 al 28/10/2023. Al termine, i partecipanti riceveranno un attestato.La partecipazione agli eventi è gratuita. La domanda di partecipazione può essere inviata per via telematica compilando il modulo di registrazione: https://forms.gle/VZejaQ2CmuybPmeb7.Per eventuali domande, è possibile contattare kursstudying@mail.ru.

