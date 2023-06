https://it.sputniknews.com/20230619/wang-yi-durante-lincontro-con-blinken-chiede-agli-stati-uniti-di-revocare-le-sanzioni-alla-cina-17309799.html

Wang Yi, durante l'incontro con Blinken, chiede agli Stati Uniti di revocare le sanzioni alla Cina

Wang Yi, durante l'incontro con Blinken, chiede agli Stati Uniti di revocare le sanzioni alla Cina

Wang Yi detto che la storia deve andare avanti e che le relazioni sino-americane devono in definitiva andare avanti. 19.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-19T10:05+0200

2023-06-19T10:05+0200

2023-06-19T10:05+0200

cina

relazioni usa-turchia

usa

tony blinken

wang yi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/734/65/7346596_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_c62384478088afa25e1951374204bb00.jpg

Gli Stati Uniti dovrebbero smetterla di alimentare la teoria della 'minaccia cinese' e smettere di interferire negli affari interni della Cina, ha dichiarato Wang Yi, capo dell'Ufficio della Commissione Affari Esteri del Comitato Centrale del PCC, durante l’incontro con il Segretario di Stato americano Anthony Blinken questa mattina. "Il viaggio del Segretario di Stato a Pechino giunge in un momento critico delle relazioni sino-statunitensi, in cui si deve scegliere tra il dialogo e il confronto, la cooperazione e il conflitto", ha dichiarato Wang Yi. Blinken è in visita a Pechino dal 18 al 19 giugno e domenica ha avuto colloqui con il Ministro degli Esteri cinese Qin Gang. Questo è il primo viaggio del Segretario di Stato americano in Cina in cinque anni e arriva nel contesto di un significativo deterioramento delle relazioni tra Pechino e Washington per una serie di questioni, tra cui Taiwan, l'incidente dell'abbattimento di un pallone aerostatico cinese sopra gli Stati Uniti e i continui disaccordi sul commercio e la tecnologia.

cina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, relazioni usa-turchia, usa, tony blinken, wang yi