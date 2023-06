https://it.sputniknews.com/20230619/ministero-esteri-russo-ooperazione-kiev-nato-non-fa-altro-che-allontanare-la-pace-in-ucraina-17309915.html

Ministero Esteri russo: сooperazione Kiev-NATO non fa altro che allontanare la pace in Ucraina

La stretta collaborazione di Kiev con la NATO serve solo ad allontanare la soluzione della crisi. Lo ha detto il direttore del secondo dipartimento dei Paesi... 19.06.2023, Sputnik Italia

Secondo Polishchuk, se l'Occidente avesse a cuore le garanzie di sicurezza per Kiev, gli stessi Stati Uniti e la NATO insisterebbero sullo status di neutralità e di non allineamento dell'Ucraina, poiché uno dei motivi della crisi attuale è ignorare gli interessi di Mosca.Un rappresentante dell'ufficio diplomatico russo ha detto che l'ultima proposta per una soluzione in questo campo era stata una bozza di trattato sulle garanzie di sicurezza con gli Stati Uniti e la NATO, ma questa iniziativa è stata ignorata."Purtroppo, l'Occidente continua sulla strada del confronto, smantellando il sistema di controllo degli armamenti esistente e distruggendo i resti dell'architettura di sicurezza europea. La Finlandia è ora un membro della NATO e la Svezia sta per arrivare. Si parla di ammettere l'Ucraina, a cui era stato promesso nel 2007", ha concluso Polishchuk.

