https://it.sputniknews.com/20230619/ministero-esteri-russo-mosca-aperta-ad-un-dialogo-col-vaticano-sullucraina-17310699.html

Ministero esteri russo: Mosca aperta ad un dialogo col Vaticano sull'Ucraina

Ministero esteri russo: Mosca aperta ad un dialogo col Vaticano sull'Ucraina

La Federazione Russa mantiene un dialogo con il Vaticano sulla questione di come poter stabilire la pace in Ucraina, ha affermato il viceministro degli Esteri... 19.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-19T18:13+0200

2023-06-19T18:13+0200

2023-06-19T18:13+0200

il ministero degli esteri della russia

vaticano

conflitto in ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/15831952_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_09773199813072321d1d30a2f880b97d.jpg

In precedenza, il presidente dell'Unione Mondiale dei Credenti pre-riforma, Leonid Sevastyanov, che mantiene la corrispondenza con papa Francesco, ha affermato che l'inviato papale per un accordo in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi, potrebbe venire in Russia la prossima settimana.

vaticano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

il ministero degli esteri della russia, vaticano, conflitto in ucraina