https://it.sputniknews.com/20230619/lonu-saluta-con-favore-liniziativa-africana-sullucraina-17310834.html

L'ONU saluta con favore l'iniziativa africana sull'Ucraina

L'ONU saluta con favore l'iniziativa africana sull'Ucraina

L'ONU accoglie con favore gli sforzi dei paesi africani volti a ridurre le tensioni tra la Federazione Russa e Kiev, ha detto il vice portavoce del Segretario... 19.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-19T19:43+0200

2023-06-19T19:43+0200

2023-06-19T19:43+0200

africa

conflitto in ucraina

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/14173631_8:0:3649:2048_1920x0_80_0_0_b56c37c5305d9b1da57bba9493358792.jpg

"Accogliamo con favore gli sforzi da parte di tutti i paesi, compresi quelli africani, per ridurre le tensioni tra Russia e Ucraina. Vediamo quali progressi possono essere raggiunti nell'ambito di questa iniziativa. Ma sicuramente, il fatto che siano coinvolti negli sforzi per avvicinare i paesi è un segnale molto positivo ", ha detto Haq.Domenica scorsa, per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo da Kiev, dove venerdì si era tenuto un incontro con Vladimir Zelensky, è arrivata una delegazione rappresentativa dei leader africani: il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, il presidente senegalese Maki Sall, il presidente delle Comore Othman Ghazali e il presidente dello Zambia Hakainde Hichilema.Durante l'incontro, è stata presentata l'iniziativa africana per risolvere la crisi ucraina, che si compone di 10 punti. Riguardano le garanzie di sicurezza, la libertà di circolazione del grano attraverso il Mar Nero, il rilascio dei prigionieri di guerra e l'inizio anticipato dei negoziati.

https://it.sputniknews.com/20230619/ministero-esteri-russo-mosca-aperta-ad-un-dialogo-col-vaticano-sullucraina-17310699.html

africa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

africa, conflitto in ucraina, onu