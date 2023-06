https://it.sputniknews.com/20230619/la-finlandia-potrebbe-privare-gli-stati-africani-pro-russia-dei-finanziamenti-17310594.html

La Finlandia potrebbe privare gli stati africani pro-Russia dei finanziamenti

La Finlandia potrebbe privare gli stati africani pro-Russia dei finanziamenti

Il nuovo governo finlandese intende privare i paesi africani dei finanziamenti, se questi sostengono la Russia, e reindirizzare i fondi all'Ucraina. 19.06.2023, Sputnik Italia

Lo riferisce l'emittente pubblica YLE, che cita il futuro capo del ministero del Commercio finlandese, Ville Tavio.Helsinki stanzia ogni anno diversi miliardi di euro per sostenere i paesi in via di sviluppo. Le autorità del Paese possono privare gli stati africani che hanno sostenuto la parte russa dell'assistenza finanziaria.Il secondo vertice Russia-Africa si terrà a San Pietroburgo a luglio. Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, l'elenco dei partecipanti all'evento è impressionante.

