Il Presidente sudafricano Ramaphosa afferma che la missione di pace africana sull'Ucraina proseguirà

Cyril Ramaphosa ha detto che i Paesi africani sperano che "con l'avanzare del processo sarà possibile porre le basi per la de-escalation del conflitto e per i...

La missione africana di mantenimento della pace continuerà a impegnarsi per trovare il modo di raggiungere la pace in Ucraina e a mantenere i contatti appropriati con i leader russi e ucraini. Il Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha dichiarato lunedì. "Sia Zelensky che Putin hanno accettato di proseguire i colloqui dopo la prima visita [della missione africana]", ha sottolineato nel suo discorso settimanale al popolo sudafricano pubblicato sul portale ufficiale. "Con il proseguimento dell'impegno con entrambe le parti e con i leader africani, ci auguriamo che, con l'avanzare del processo, sia possibile porre le basi per la de-escalation del conflitto e per i negoziati, due prerequisiti cruciali per una pace duratura". Una delegazione di sette Paesi africani, tra cui i Presidenti di Comore, Senegal, Sudafrica, Zambia, il Primo Ministro dell'Egitto e i rappresentanti della Repubblica del Congo e dell'Uganda, ha visitato Kiev il 16 giugno per colloqui con Zelensky. Il giorno successivo, la missione è stata ricevuta a San Pietroburgo da Putin. Il 17 giugno, a nome della delegazione, Ramaphosa ha delineato un piano di 10 principi che potrebbero gettare le basi per un processo di pace in Ucraina. È stato concordato che la missione continuerà le consultazioni con la parte russa in occasione del vertice Russia-Africa che si terrà a San Pietroburgo a luglio. Il calendario e il formato delle consultazioni con Kiev non sono ancora stati resi noti.

