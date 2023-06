https://it.sputniknews.com/20230619/il-partito-tedesco-alternativa-per-la-germania-chiede-di-sciogliere-lue-17310131.html

Il partito tedesco Alternativa per la Germania chiede di sciogliere l'Ue

Il partito tedesco Alternativa per la Germania chiede di sciogliere l'Ue

Alternativa per la Germania propone un programma alle prossime elezioni europee del 2024 che potrà stupire molti: la dissoluzione dell'Ue, a favore della... 19.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-19T13:35+0200

2023-06-19T13:35+0200

2023-06-19T13:35+0200

ue

europa

germania

politica

mondo

geopolitica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/15876653_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_94470d15d48ed991bf0314e136532ed0.jpg

Stando ad una bozza del programma del partito alle prossime elezioni per il Parlamento Europeo, citata da Die Welt, il partito tedesco "Alternativa per la Germania" intenderebbe proporre una "dissoluzione controllata dell'Unione".Il motivo, il fatto che le élite globaliste si sono da tempo allontantate dalle idee originali dei padri fondatori della comunità europea: il risultato, una Unione Europea trasformatasi in un "costrutto antidemocratico", che attira sempre più violenza e che è controllato da "una burocrazia fuori misura":Con il piano della dissoluzione dell'Ue, si intende arrivare allo scioglimento del Parlamento europeo e ad opporsi ad ulteriori restrizioni alla sovranità nazionale a favore dell'Ue, con la decisione di aderire alla nuova unione preventivata solo previo referendum nazionale.A votare il programma di partito il congresso dello stesso, in programma a Magedburgo a fine luglio.Da recenti sondaggi intanto il partito sta registrando dalla sua fondazione livelli record di popolarità.Un sondaggio di Yougov, pubblicato all'inizio di questo mese, ha mostrato che il 20% degli elettori è pronto a votare per l'ApG, il che equivale ad un punto percentuale in più rispetto al principale partito della coalizione di governo, l'Spd.

europa

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, europa, germania, politica, mondo, geopolitica, economia