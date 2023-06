https://it.sputniknews.com/20230619/blinken-gli-usa-non-sostengono-lindipendenza-di-taiwan-17310452.html

Blinken: gli USA non sostengono l'indipendenza di Taiwan



Washington non supporta l'indipendenza di Taiwan, ha affermato il segretario di Stato USA Antony Blinken durante l'incontro con Xi Jinping. 19.06.2023

"Gli USA non supportano l'indipendenza di Taiwan e non hanno intenzione di entrare in conflitto con la Cina", ha affermato il diplomatico statunitense.Xi Jinping, da parte sua, ha espresso speranza affinché i due Paesi possano superare le difficoltà nelle loro relazioni, poiché la concorrenza fra grandi nazioni non corrisponde alle tendenze dei tempi. Per fare ciò, gli USA devono rispettare la Cina e non arrecare danno ai diritti costituzionali e agli interessi del Paese.Allo stesso tempo, la Cina non sfiderà la parte americana, e invita anche Washington ad assumere una posizione pragmatica e lavorare con Pechino nella stessa direzione.Xi Jinping ha ricevuto Antony Blinken nella Grande Sala del Popolo di Pechino lunedì. Durante la sua visita in Cina il 18-19 giugno, il Segretario di Stato americano ha incontrato il ministro degli Esteri cinese Qin Gang e Wang Yi, capo dell'ufficio della Commissione per gli affari esteri del Comitato centrale del PCC.L'attuale visita di Blinken è il primo viaggio di un segretario di stato americano in Cina in cinque anni e si svolge sullo sfondo di un significativo deterioramento delle relazioni tra Pechino e Washington a causa di una serie di questioni, tra cui Taiwan, l'incidente con un pallone cinese abbattuto sugli Stati Uniti, così come i continui disaccordi tra i paesi in ambito commerciale e tecnologico.La situazione intorno a Taiwan si è notevolmente aggravata dopo la visita sull'isola all'inizio di agosto dello scorso anno da parte dell'allora portavoce della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi. La Cina, che considera l'isola una sua provincia, ha condannato la visita del politico americano. Pechino ha visto il sostegno di Washington al separatismo taiwanese in questa fase e ha tenuto esercitazioni militari su larga scala.Le relazioni ufficiali tra il governo centrale della Cinae la sua provincia insulare furono interrotte nel 1949, dopo che le forze del Kuomintang guidate da Chiang Kai-shek, sconfitte in una guerra civile con il Partito Comunista Cinese, si trasferirono a Taiwan. I contatti commerciali e informali tra l'isola e la Cina continentale sono ripresi alla fine degli anni '80. Dall'inizio degli anni '90, le parti hanno iniziato a contattare attraverso organizzazioni non governative: l'Associazione di Pechino per lo sviluppo delle relazioni attraverso lo Stretto di Taiwan e la Taipei Cross-Strait Exchange Foundation.

cina

usa

2023

