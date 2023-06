https://it.sputniknews.com/20230618/wp-le-forze-armate-ucraine-avranno-difficolta-a-sfondare-la-prima-linea-di-difesa-russa-17307537.html

WP: "Le forze armate ucraine avranno difficoltà a sfondare la prima linea di difesa russa"

La scorsa settimana, il Presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la controffensiva da tempo promessa dall'esercito ucraino era iniziata. 18.06.2023, Sputnik Italia

Le forze armate ucraine avranno difficoltà a sfondare la prima linea di difesa russa, poiché gli ucraini hanno già perso un'enorme quantità di equipaggiamento chiave, riferisce il Washington Post. L'offensiva ucraina attesa dai sostenitori occidentali ha prodotto pochi successi significativi per Kiev, nonostante sia in corso da quindici giorni, poiché gli ucraini hanno difficoltà a sfondare le linee di difesa russe, che sono protette da un "mare di mine", artiglieria pesante e droni, ha sottolineato l'articolo. La minaccia terrestre non è per altro l'unico problema che le forze ucraine deve affrontare, in quanto è pesantemente bombardata da elicotteri e droni russi, senza un'adeguata forza aerea per difendersi, ha osservato il giornale. La scorsa settimana, il Presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la controffensiva da tempo promessa dall'esercito ucraino era iniziata, dimostrato dall'uso di riserve strategiche da parte di Kiev. Ma, come ha sottolineato il Presidente, grazie al coraggio dei soldati russi e alla corretta organizzazione delle truppe, l'esercito ucraino non ha raggiunto i suoi obiettivi in nessuna parte del fronte.

