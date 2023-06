https://it.sputniknews.com/20230618/rivista-americana-del-settore-armamenti-esprime-giudizio-positivo-sulle-armi-russe-anticarro-17308271.html

Rivista americana del settore armamenti esprime giudizio positivo sulle armi russe anticarro

Rivista americana del settore armamenti esprime giudizio positivo sulle armi russe anticarro

La rivista statunitense del settore degli armamenti Military Watch elogia il missile anticarro russo Kornet, sottolineando come negli ultimi 20 anni... 18.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-18T19:57+0200

2023-06-18T19:57+0200

2023-06-18T19:57+0200

usa

armamenti

armi

carri armati

geopolitica

mondo

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/29/36/293678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57561dcdbee4af8275a77a48be3687e6.jpg

"Il sistema missilistico anticarro russo Kornet ha distrutto con successo i carri armati occidentali per oltre 20 anni".Il giudizio positivo circa gli armamenti anticarro russi è stato espresso da una rivista americana del settore, Military Watch.Entrato in servizio nel 1998, è stato utilizzato con successo da vari Paesi contro i veicoli corazzati occidentali per oltre 20 anni, distruggendo i carri armati americani Abrams e i veicoli corazzati Bradley, i Merkava israeliani e i Leopard tedeschi, sottolinea l'autore dell'articolo.Lo stesso sottolinea che il Kornet ha termocamere che superano di gran lunga le capacità delle loro controparti occidentali.ll missile anticarro russo Kornet ha una gittata massima di 5,5 km e oltre 1100 - 1200 mm. di perforazione dell'acciaio.

usa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, armamenti, armi, carri armati, geopolitica, mondo, russia