Vladimir Putin si è espresso sulla posizione del comandante in capo delle truppe ucraine Valery Zaluzhny durante l'incontro del presidente russo con i corrispondenti militari a Mosca all'inizio di questa settimana. Un rappresentante delle forze dell'ordine russe ha detto in precedenza a Sputnik, citando fonti militari ucraine, che Zaluzhny ha ricevuto una ferita alla testa e ferite da schegge a seguito dell'attacco missilistico della Russia all'inizio di maggio. Le prime domande sulle condizioni e sulla posizione di Zaluzhny sono sorte dopo che la NATO ha riferito, il 10 maggio, che egli aveva comunicato all'Alleanza l'impossibilità di parlare con i membri del Comitato militare dell'Alleanza, anche attraverso un collegamento video.

la situazione in ucraina

Zaluzhny ha smesso di apparire in pubblico dopo che la Russia ha condotto attacchi missilistici su una serie di obiettivi militari ucraini il mese scorso, come... 18.06.2023, Sputnik Italia

Putin suggerisce che il generale in capo ucraino Zaluzhny potrebbe essere all'estero

Putin suggerisce che il generale in capo ucraino Zaluzhny potrebbe essere all'estero

Putin suggerisce che il generale in capo ucraino Zaluzhny potrebbe essere all'estero

© AFP 2023 / Gleb Garanich/Pool Comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina Valery Zaluzhny © AFP 2023 / Gleb Garanich/Pool

Seguici su

Zaluzhny ha smesso di apparire in pubblico dopo che la Russia ha condotto attacchi missilistici su una serie di obiettivi militari ucraini il mese scorso, come parte dell'operazione speciale di Mosca in Ucraina.