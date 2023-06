https://it.sputniknews.com/20230618/presidente-repubblica-ceca-pavel-lucraina-non-puo-aderire-alla-nato-fino-al-perdurare-della-crisi-17309255.html

Presidente Repubblica Ceca Pavel: l'Ucraina non può aderire alla NATO fino al perdurare della crisi

Presidente Repubblica Ceca Pavel: l'Ucraina non può aderire alla NATO fino al perdurare della crisi

2023-06-18

Il presidente della Repubblica Ceca Petr Pavel, in occasione di una intervista alla Cnn, ha dichiarato che l'Ucraina non potrà entrare a far parte della NATO fino a che il Paese, parafrasando, non supererà le ostilità e la crisi in atto, come si evince dalle sue stesse parole, qui riportate in calce:Circa la situazione militare ucraina, Pavel ha dichiarato che Kiev ha una sola possibilità quest'anno di effettuare una controffensiva di successo.Lo stesso ritiene però che il regime di Kiev non abbia ancora usato tutte le forze in suo possesso per la controffensiva.Ancora su una eventuale adesione del Paese alla NATO, Pavel prosegue sottolineando ancora il prerequisito per la adesione, tra cui la non belligeranza in corso, e facendo riferimento al prossimo incontro di Vlinius, in LItuania, in programma a luglio:Circa il recente dispiegamento di armamenti nucleari in Bielorussia, il presidente ceco riferisce infine che "si tratta più di un messaggio politico", che non può essere ignorato.

