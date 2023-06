https://it.sputniknews.com/20230618/peskov-pieno-potenziale-della-cooperazione-tra-russia-e-mondo-arabo-ancora-tutto-da-scoprire-17307424.html

Peskov: pieno potenziale della cooperazione tra Russia e mondo arabo ancora tutto da scoprire

Il pieno potenziale della cooperazione tra la Russia e i Paesi arabi non è ancora stato sviluppato, Mosca continuerà a lavorare in questa direzione, ha detto... 18.06.2023, Sputnik Italia

Il portavoce presidenziale ha aggiunto che la Russia continuerà a lavorare in questa direzione e considera i Paesi arabi amici e partner di Mosca.Peskov ha anche detto che la Russia continuerà a impegnarsi per fornire assistenza alla Siria, per farla tornare nella "famiglia araba".

