https://it.sputniknews.com/20230618/lavrov-decisione-germania-riconoscere-russia-come-principale-minaccia-va-contro-ogni-logica-17307916.html

Lavrov: decisione Germania riconoscere Russia come principale minaccia va contro ogni logica

Lavrov: decisione Germania riconoscere Russia come principale minaccia va contro ogni logica

Al'inizio di questa settimana la Germania ha presentato la Strategia di Sicurezza Nazionale che definisce la Russia "la più grande minaccia alla pace e alla... 18.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-18T14:14+0200

2023-06-18T14:14+0200

2023-06-18T14:14+0200

russia

germania

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/18/16912640_0:1:3073:1729_1920x0_80_0_0_d64bb2e6b8ed5bcad3bc8ff6fea6a43d.jpg

La nuova strategia di sicurezza nazionale della Germania, che nomina Mosca come la principale minaccia per il Paese, contraddice la logica e gli interessi di Berlino, ha dichiarato questa mattina il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. "È difficile per me commentare le azioni, le dichiarazioni e i documenti adottati dai politici tedeschi contemporanei. Non si basano né sulla logica né sugli interessi della Germania e del popolo tedesco", ha detto Lavrov in un'intervista all'emittente televisiva russa.

russia

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, germania, sergey lavrov