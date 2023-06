https://it.sputniknews.com/20230618/dopo-la-riammissione-della-siria-nella-lega-araba-dallue-stop-ad-interim-nelle-relazioni-congiunte-17308609.html

Dopo la riammissione della Siria nella Lega Araba, dall'Ue stop ad interim nelle relazioni congiunte

Dopo la riammissione della Siria nella Lega Araba, dall'Ue stop ad interim nelle relazioni congiunte

L'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell ha ammesso i motivi per l'ennesimo rinvio della riunione congiunta Ue-Lega Araba: la riammissione all'interno... 18.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-18T17:40+0200

2023-06-18T17:40+0200

2023-06-18T17:40+0200

europa

ue

arabia saudita

riunione

rinvio

geopolitica

diplomazia internazionale

relazioni internazionali

siria

africa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/15992645_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_0ba920e83f2b8c13bd2be0a3a6988f18.jpg

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari Esteri e la politica di sicurezza dell'UE Josep Borrell ha ammesso questa domenica che i disaccordi sul ripristino della piena adesione della Siria alla Lega degli Stati Arabi hanno portato al rinvio a tempo indeterminato della riunione ministeriale tra la stessa e l'Unione europea.La riunione come da programma avrebbe dovuto svolgersi a giugno.Le dichiarazioni sul merito in occasione di una visita al quartier generale della Lega Araba, al Cairo.Lo stesso ha aggiunto che "sebbene sia (la riammissione all'interno della Lega Araba della Siria) una decisione sovrana della Lega Araba, Bruxelles non può accettarla", aggiungendo anche che la leadership siriana "non è stata ritenuta responsabile", e che l'UE non può ignorarlo.L'Ue ha imposto sanzioni nei confronti della Siria una prima volta nel 2011.Il Paese è stato riammesso all'interno dell'Organizzazione della Lega Araba dopo una pausa lunga 12 anni.

europa

arabia saudita

siria

africa

asia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

europa, ue, arabia saudita, riunione, rinvio, geopolitica, diplomazia internazionale, relazioni internazionali, siria, africa, asia, mondo, josep borrell