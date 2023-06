https://it.sputniknews.com/20230618/abramovich-si-rifiuta-di-firmare-i-23-miliardi-di-sterline-per-lucraina-dalla-vendita-del-chelsea-17307655.html

Abramovich si rifiuta di firmare i 2,3 miliardi di sterline per l'Ucraina dalla vendita del Chelsea

Vuole che una parte dei fondi venga distribuita anche alle vittime del conflitto dalla parte russa. 18.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-18T11:49+0200

2023-06-18T11:49+0200

2023-06-18T11:49+0200

Roman Abramovich era stato costretto a vendere il Chelsea l'anno scorso, sapendo che sarebbe stato sanzionato, al miliardario americano Todd Boehly per 2,5 miliardi di sterline. Dopo le spese legate alla transazione, sono rimasti 2,3 miliardi di sterline, circa 2,7 miliardi di euro. Ma ecco il problema: i fondi congelati nel conto bancario della Fordstam, società controllata da Abramovich, potrebbero rimanere bloccati in quanto il Ministero degli Esteri vuol dare il via libera al trasferimento solo per i risarcimenti alla parte ucraina.Abramovich invece non ha intenzione di firmare se non verranno distribuiti anche alla parte russa vittima del conflitto.

