Vladimir Putin sostiene l'approccio equilibrato dei paesi africani alla crisi ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di vedere con favore l'approccio adeguato dei paesi africani alla crisi ucraina.L'annuncio in merito a seguito dell'incontro con la delegazione africana.L'iniziativa di pace è stata promossa dal presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, dal presidente del Senegal, Macky Sall, da quello delle Comore, Othman Ghazali e dal presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema.Con la delegazione dei paesi africani, presente inoltre il primo ministro egiziano Mustafa Madbouly, e i rappresentanti di Congo e Uganda.L'annuncio della missione diplomatica era stato dato lo scorso maggio dal presidente sudafricano Ramaphosa.Con l'occasione il presidente russo ha espresso la speranza che il vertice Russia-Africa possa identificare nuove prospettive di cooperazione.

