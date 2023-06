https://it.sputniknews.com/20230617/sergey-lavrov-da-parte-della-russia-nessun-obbligo-a-seguire-misure-restrittive-17307036.html

Sergey Lavrov: da parte della Russia nessun obbligo a seguire misure restrittive

Sergey Lavrov: da parte della Russia nessun obbligo a seguire misure restrittive

Il ministro russo sottolinea come, a differenza dei paesi occidentali, la Russia non obblighi nessuno a seguire misure restrittive. 17.06.2023, Sputnik Italia

"La Russia, a differenza dell'Occidente, non obbliga nessuno a seguire misure restrittive nei confronti di coloro che non condividono la posizione russa".Questo il messaggio del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov indirizzato ai giornalisti a fronte dei colloqui con i leader dei paesi africani.I colloqui della delegazione di pace africana con le proposte per una risoluzione di pace della crisi in corso in Ucraina si sono tenuti oggi.Agli incontri hanno partecipato il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, dal presidente del Senegal, Macky Sall, da quello delle Comore, Othman Ghazali e dal presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, insieme con il primo ministro egiziano Mustafa Madbouly, e i rappresentanti di Congo e Uganda.

