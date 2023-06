https://it.sputniknews.com/20230617/lesercito-ucraino-ha-lanciato-16-missili-contro-gli-insediamenti-della-dpr-17306721.html

L'esercito ucraino ha lanciato 16 missili contro gli insediamenti della DPR

Il dato comunicato da parte dell'ufficio di Rappresentanza della Repubblica Popolare di Donetsk: l'esercito ucraino ha sparato 16 proiettili contro... 17.06.2023, Sputnik Italia

L'ufficio di rappresentanza della Repubblica popolare di Donetsk presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina (JCCC) comunica un nuovo attacco avvenuto oggi in direzione degli abitati della Repubblica:L'artiglieria da 155 mm. viene utilizzata dai Paesi della NATO.Gli Stati Uniti hanno fornito a Kiev obici M777 a lungo raggio di tale calibro, che le truppe ucraine utilizzano attivamente per bombardare le città delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.

