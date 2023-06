https://it.sputniknews.com/20230617/joe-biden-si-dichiara-contro-una-adesione-semplificata-dellucraina-alla-nato-17305897.html

Joe Biden si dichiara contro una "adesione semplificata" dell'Ucraina alla NATO

Il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden ha sottolineato in conferenza stampa alla Casa Bianca che non sono previste "corsie differenziali" per... 17.06.2023, Sputnik Italia

L'Ucraina, per poter aderire alla NATO, deve poter rispettare un certo numero di requisiti dell'Alleanza.È il messaggio, in sostanza, rilasciato da parte del presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, e indirizzato alla volta di Kiev, se l'Ucraina intende un giorno entrare effettivamente a far parte della NATO.Le dichiarazioni del POTUS Biden in risposta alla domanda se verrà ideata una qualche semplificazione per un eventuale ingresso dell'Ucraina nell'alleanza del patto atlantico.

