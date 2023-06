https://it.sputniknews.com/20230617/cina-mette-in-guardia-usa-da-errori-strategici-mentre-blinken-e-in-viaggio-verso-pechino-17304728.html

Cina mette in guardia USA da 'errori strategici', mentre Blinken è in viaggio verso Pechino

Cina mette in guardia USA da 'errori strategici', mentre Blinken è in viaggio verso Pechino

Blinken arriverà a Pechino questo fine settimana in quello che sarà il suo primo viaggio in Cina come Segretario di Stato, una visita che è stata ritardata da... 17.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-17T10:18+0200

2023-06-17T10:18+0200

2023-06-17T10:18+0200

cina

usa

politica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/15964252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c37de5589bde8baaa4f7bc2dae4e1af.jpg

Gli Stati Uniti considerano la Cina come il loro "rivale principale" e "la sfida geopolitica più importante", il che è "un grave errore di valutazione strategica", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin. Parlando ai giornalisti prima della visita del Segretario degli Stati Uniti Antony Blinken in Cina, prevista per questo fine settimana, Wang ha detto che, sebbene ci sia una competizione tra i due Paesi in campi come l'economia e il commercio, non ci dovrebbe essere "una viziosa competizione a somma zero", né tentativi di contenere o sopprimere l'altro in nome della rivalità e privare la Cina del suo legittimo diritto allo sviluppo.Wang ha sottolineato che le relazioni tra le due parti "devono servire a uno scopo effettivo e contribuire a fornire soluzioni". Secondo lui, "è inaccettabile chiedere la comunicazione e nel frattempo danneggiare gli interessi dell'altra parte. Non si può dire una cosa e farne un'altra". Alla domanda sull'agenda della visita di Blinken in Cina, il portavoce ha detto che le due parti hanno in programma di scambiare opinioni sulle relazioni bilaterali e sulle questioni internazionali e regionali di interesse reciproco, tra le altre cose. Le osservazioni arrivano pochi giorni dopo che il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller, ha dichiarato in un comunicato che durante la visita a Pechino, "il Segretario Blinken incontrerà alti funzionari della Repubblica Popolare Cinese, e dell'importanza di mantenere linee di comunicazione aperte per gestire in modo responsabile le relazioni tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese". La visita, che è stata ritardata a febbraio a causa di un sospetto pallone spia cinese nello spazio aereo degli Stati Uniti, arriva nel mezzo di tensioni in corso nelle relazioni bilaterali, tra cui le sanzioni americane per limitare le esportazioni di tecnologia alla Cina, nonché il sostegno militare di Washington a Taiwan, che Pechino ha ripetutamente definito inaccettabile.

cina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, usa, politica, mondo