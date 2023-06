https://it.sputniknews.com/20230617/bill-gates-si-dichiara-ancora-amico-della-cina-17306435.html

Bill Gates si dichiara "ancora amico della Cina"

Bill Gates si dichiara "ancora amico della Cina"

Bill Gates si è recato in Cina per azioni riguardanti la sua Fondazione benefica sul suolo cinese, "per migliorare i risultati sanitari in tutto il mondo... 17.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-17T19:48+0200

2023-06-17T19:48+0200

2023-06-17T19:48+0200

usa

cina

bill gates

informatica

mondo

diplomazia

economia

geopolitica

sicurezza

annuncio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/9813265_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_0f9b9f67cbfe3d6c3d33f4c94e7872de.jpg

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato venerdì il co-fondatore di Microsoft Bill Gates, esprimendo la speranza che l'amicizia tra cinesi e americani continui.Durante l'incontro, Xi Jinping in particolare, ha detto a Gates che il miliardario è il "primo amico americano" che il leader cinese ha incontrato a Pechino quest'anno.Gates ha approfittato del fatto che il paese asiatico ha sollevato le restrizioni sui viaggi dovute alla pandemia di Covid-19.Come sottolinea Ross Feingold, esperto analista di rischi politici con oltre 20 anni di esperienza in consulenza in particolare sui rischi intorno all'Isola di Taiwan, il fatto che Gates "sia volato" in Cina non appena sia stato possibile non deve sorprendere, dato che quest'ultimo ha fatto dichiarazioni positive sulla gestione di Pechino della pandemia.L'intento, continua l'analista, è con ogni probabilità il tentativo di espandere le iniziative congiunte tra le istituzioni della Repubblica popolare cinese e la Bill & Melinda Gates Foundation, la fondazione cui fa capo lo stesso Gates.In questo senso, l'analista ha ricordato l'annuncio che nei prossimi cinque anni, la Fondazione Gates fornirà 50 milioni di dollari al Global Health Drug Discovery Institute (GHDDI), un'organizzazione con sede a Pechino istituita dalla Fondazione Gates, dal governo municipale di Pechino e dall'Università Tsinghua, "per migliorare i risultati sanitari in tutto il mondo attraverso terapie salvavita per malattie infettive come la tubercolosi e la malaria, che colpiscono in modo sproporzionato i più poveri del mondo".Bill Gates non è il primo magnate americano a capo di una qualche "big" dell'informatica e dell'alta tecnologia che è di recente volato in Cina: nella lista figura anche il patron di Tesla Elon Musk, Tim Cook della Apple e Jamie Dimon della Jp Morgan."Anche con i dati recenti che indicano una lenta crescita economica in Cina, le multinazionali, tra cui molte degli Stati Uniti e dell'Europa occidentale, sperano ancora di fare soldi dall'enorme potere di spesa della Cina", ha concluso l'analista.

usa

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, cina, bill gates, informatica, mondo, diplomazia, economia, geopolitica, sicurezza, annuncio, incontro, presidente, xi jinping