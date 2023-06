https://it.sputniknews.com/20230616/stoltenberg-risponde-a-rasmussen-nessuna-intenzione-nato-essere-coinvolta-in-ucraina-17302276.html

Stoltenberg risponde a Rasmussen: nessuna intenzione NATO essere coinvolta in Ucraina

Stoltenberg risponde a Rasmussen: nessuna intenzione NATO essere coinvolta in Ucraina

Il segretario generale ad interim della NATO, Jens Stoltenberg, non è d'accordo con quanto affermato dal suo predecessore, Anders Fogh Rasmussen, in merito al... 16.06.2023, Sputnik Italia

In precedenza, l'ex segretario generale della NATO Rasmussen aveva detto che alcuni Paesi dell'alleanza potrebbero voler inviare individualmente delle truppe in Ucraina se Kiev non riceverà chiare garanzie di sicurezza al vertice di Vilnius. Rasmussen non ha escluso la possibilità che la Polonia prenda seriamente in considerazione la formazione di una coalizione, che potrebbe essere seguita dagli Stati baltici con un possibile dispiegamento di truppe proprie. Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina sarebbe un obiettivo legittimo per la Russia. Il Ministero degli Esteri russo ha affermato che i Paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina. Il Cremlino ha affermato che il pompaggio di armi in Ucraina dall'Occidente non contribuisce al successo dei colloqui russo-ucraini e ha solo effetto negativo. Lavrov ha anche affermato che gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina non solo fornendo armi, ma anche addestrando personale nel Regno Unito, in Germania, in Italia e in altri Paesi.

