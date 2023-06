https://it.sputniknews.com/20230616/putin-sulla-controffensiva-ucraina-le-forze-armate-di-kiev-non-hanno-successo-17304345.html

Putin sulla controffensiva ucraina: le forze armate di Kiev non hanno successo

Il presidente russo Vladimir Putin parla della controffensiva ucraina, sottolineandone l'insuccesso. 16.06.2023

"Le truppe ucraine non hanno successo nella controffensiva".A dirlo, il presidente russo Vladimir Putin, alla sessione plenaria dello Spief, il Forum economico internazionale in corso in questi giorni in Russia, a San Pietroburgo.Come sottolinea Putin, le forze armate ucraine hanno già perso 186 carri armati e 418 veicoli corazzati, e questi numeri crescono ogni giorno.Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu la scorsa settimana ha evidenziato che le truppe ucraine hanno iniziato la loro azione, a lungo promessa, in diversi settori del fronte, concentrando una grande quantità di attrezzature e di personale militare per questo.

