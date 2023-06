https://it.sputniknews.com/20230616/putin-onora-la-memoria-di-berlusconi-e-chiede-un-minuto-di-silenzio-allo-spief--17304246.html

Putin onora la memoria di Berlusconi e chiede un minuto di silenzio allo SPIEF

L'ex Primo Ministro italiano Silvio Berlusconi ha fatto molto per costruire relazioni a lungo termine tra la Russia e i Paesi della NATO ed è stato una... 16.06.2023, Sputnik Italia

Putin ha voluto onorare la memoria del leader di Forza Italia ed ex primo ministro Berlusconi, morto lunedì a 87 anni ricordando la sua figura e chiedendo un minuto di silenzio. "Mi scuso con il pubblico. Chiedo un momento di silenzio in sua memoria", ha aggiunto Putin. Lui stesso e l'intera sala si sono poi alzati in piedi. Il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) si tiene dal 14 al 17 giugno.

