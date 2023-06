https://it.sputniknews.com/20230616/putin-allo-spief-valutera-leconomia-russa-e-ne-delineera-le-prospettive-17302112.html

Putin allo SPIEF valuterà l'economia russa e ne delineerà le prospettive

Putin allo SPIEF valuterà l'economia russa e ne delineerà le prospettive

Il Cremlino ha ripetutamente sottolineato che l'economia russa ha resistito alle sanzioni e ha mostrato dinamiche positive. 16.06.2023, Sputnik Italia

Il Presidente Vladimir Putin terrà un importante discorso alla sessione plenaria del Forum Economico di San Pietroburgo, in cui fornirà una valutazione dettagliata dell'economia russa e ne delineerà le principali prospettive. Tra gli ospiti dello SPIEF di quest'anno ci saranno il Presidente algerino Abdelmajid Tebboun, con il quale Putin ha avuto un colloquio al Cremlino il giorno precedente; il Primo Ministro cubano Manuel Marrero Cruz, che ha incontrato il leader russo; il Presidente armeno Vahagn Khachaturyan e il Presidente dell'Ossezia del Sud Alan Gagloev. Non è stato comunicato chi sarà il moderatore dell'evento principale dello SPIEF. Si sa solo che si tratta di uno specialista russo. Secondo le stime del Ministero dello Sviluppo Economico, il PIL ad aprile ha registrato una crescita per la prima volta in un anno – un +3,3% in termini annuali (anche se si registra ancora un calo dello 0,6% rispetto all'aprile 2021). Il Ministero dello Sviluppo Economico prevede una crescita complessiva del PIL dell'1,2% per l'anno in corso, ma il capo del Ministero, Maxim Reshetnikov, ha ipotizzato che potrebbe risultare ancora più alta. Anche gli investimenti fissi nel primo trimestre hanno mostrato una crescita – del +0,7% rispetto all'anno precedente (nonostante l'elevata base del primo trimestre dell'anno scorso, quando era balzato del 13,8%). I salari reali sono aumentati del 2,7% su base annua a marzo e l'inflazione rimane intorno all'obiettivo della banca centrale del 4%. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, secondo Rosstat, la disoccupazione ha toccato un minimo storico del 3,3% ad aprile (2,5 milioni di persone della popolazione economicamente attiva); la produzione industriale è aumentata del 5,2% e il fatturato al dettaglio è aumentato del 7,4%. Come ha notato Putin, uno dei temi chiave dello SPIEF sarà il mercato del lavoro. Secondo il Presidente, le proposte in quest'area devono essere presentate in modo tale che "tutti gli interessati nel Paese sentano, <...> e anche i nostri partner all'estero conoscano i nostri piani". Piattaforma commerciale Il tema principale dello SPIEF di quest'anno è 'Sviluppo sovrano - Fondazione per un mondo giusto'. Il programma commerciale è suddiviso in cinque blocchi tematici: 'Economia mondiale nella svolta globale', 'Economia russa: dall'adattamento alla crescita', 'Sviluppo della sovranità tecnologica', 'Salvaguardia delle persone e della qualità della vita - priorità chiave', 'Mercato del lavoro: risposta alle nuove sfide'. Gli ospiti dello SPIEF Secondo la Fondazione Roscongress, oltre 17 mila persone provenienti da 130 Paesi e territori hanno confermato la loro partecipazione allo SPIEF 2023. Si prevede l'arrivo di personalità di alto livello da oltre 15 Paesi. Tra questi, una delegazione di alto livello degli Emirati Arabi Uniti, guidata dallo Sceicco Saud bin Saqr Al Qasimi, Sovrano dell'Emirato di Ras Al Khaimah e membro del Consiglio Supremo degli Emirati.

