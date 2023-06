Putin allo SPIEF: “La strategia scelta nel 2022 ha funzionato”

"Parlando da questo palco l'anno scorso, ho esposto la mia visione delle sfide che la Russia e praticamente il mondo intero devono affrontare. In quell'occasione ho parlato in dettaglio delle nostre azioni per garantire uno sviluppo fiducioso, a lungo termine e sovrano del Paese... Oggi, cari colleghi, signore e signori, amici, oggi possiamo dire con sicurezza che la strategia scelta allora sia dallo Stato che dalle imprese in Russia ha funzionato", ha detto Putin allo SPIEF.