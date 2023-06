https://it.sputniknews.com/20230616/mosca-tornera-a-indagare-sul-sabotaggio-del-nord-stream-dopo-lo-stop-delle-nazioni-unite-17301799.html

Mosca tornerà a indagare sul sabotaggio del Nord Stream dopo lo stop delle Nazioni Unite

Mosca tornerà a indagare sul sabotaggio del Nord Stream dopo lo stop delle Nazioni Unite

Gli Stati Uniti e i loro alleati devono ancora fornire prove e fatti convincenti del loro non coinvolgimento nel sabotaggio, ha detto il Primo Rappresentante...

La questione dell'indagine sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream non è chiusa e la Russia tornerà ad occuparsene, ha dichiarato giovedì il Primo Rappresentante Permanente Aggiunto russo presso le Nazioni Unite Dmitriy Polyansky. "Tuttavia, non tutti i membri del Consiglio di Sicurezza la pensano così: molti di loro sono perplessi dal fatto che i tedeschi e gli scandinavi non si affrettino e non abbiano ancora condiviso informazioni con il Consiglio di Sicurezza sui progressi delle loro indagini. Potrebbe anche essere una questione di mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio di Sicurezza, che ha chiesto chiaramente a tutti e tre i Paesi di accelerare", ha detto Polyansky. Polyanskiy ha anche notato che il sabotaggio avrebbe potuto essere effettuato solo con il sostegno diretto dello Stato, aggiungendo che le versioni dei media che parlano di "ucraini auto-organizzati, presumibilmente nemmeno direttamente collegati al regime del Presidente ucraino Zelensky" sono assurde. Gli Stati Uniti e i loro alleati devono ancora fornire prove e fatti convincenti del loro non coinvolgimento nel sabotaggio, ha detto. Le ultime osservazioni giungono mentre i media riportano in dettaglio che diverse agenzie di intelligence europee erano a conoscenza dell'intento dell'Ucraina di distruggere i gasdotti Nord Stream, e che gli Stati Uniti erano al corrente degli sviluppi, nonostante le successive affermazioni che la Russia fosse responsabile dell'incidente. La Russia ha ripetutamente rifiutato di avere un ruolo nella distruzione del Nord Stream, condannando il sabotaggio come un "atto di terrorismo internazionale". In precedenza, la Russia aveva proposto una risoluzione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per avviare un'indagine indipendente; tuttavia, la misura è stata respinta.

