https://it.sputniknews.com/20230616/lue-ammonisce-non-sosterremo-iniziativa-africana-su-ucraina-se-si-prevede-congelamento-crisi-17302918.html

L'Ue ammonisce: non sosterremo iniziativa africana su Ucraina se si prevede congelamento crisi

L'Ue ammonisce: non sosterremo iniziativa africana su Ucraina se si prevede congelamento crisi

L'UE non sosterrà l'iniziativa dei leader africani sull'Ucraina se comporta il congelamento del conflitto. A sostenerlo il portavoce di politica estera... 16.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-16T19:47+0200

2023-06-16T19:47+0200

2023-06-16T19:47+0200

ue

bruxelles

diplomazia

geopolitica

mondo

ucraina

kiev

africa

annuncio

vladimir zelensky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/06/0c/17294136_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_9a9852c2d4c56a35774f67ebb9fd5548.jpg

Peter Stano, portavoce del servizio di politica estera dell'Unione, ha dichiarato in un briefing a Bruxelles che "L'UE non sosterrà l'iniziativa dei leader africani sull'Ucraina se comporta il congelamento del conflitto".Il monito di parte Ue è chiaro: in sostanza si vuole, da parte di Bruxelles, giungere ad un accordo palesemente sbilanciato in favore di Kiev:Il riferimento è al recente annuncio rilasciato dal direttore generale del ministero degli Esteri sudafricano Zane Dangor a proposito di una missione di pace che vedrà protagonisti i leader di 5 paesi africani oltre al presidente del Sudafrica Cirillo Ramaphosa.L'obiettivo principale della missione dei paesi africani è quello di fornire supporto per sviluppare un dialogo tra i due Paesi.Il fondatore della Fondazione Brazzaville e l'iniziatore della missione, Jean-Yves Olivier, ha sottolineato in proposito che "i negoziati si svolgeranno senza precondizioni".Sui negoziati tra Russia e Ucraina, bisogna sottolineare che se da un lato Mosca si è dichiarata ripetutamente pronta, da parte di Kiev vi è ormai un secco rifiuto, anche a livello legislativo: Vladimir Zelensky ha detto in precedenza al G20 che "non ci sarà Minsk-3".

bruxelles

ucraina

kiev

africa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, bruxelles, diplomazia, geopolitica, mondo, ucraina, kiev, africa, annuncio, vladimir zelensky