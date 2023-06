https://it.sputniknews.com/20230616/kissinger-mette-in-guardia-sul-provare-a-ridurre-la-russia-ad-impotenza-offesa-17302640.html

Kissinger mette in guardia sul provare a ridurre la Russia ad "impotenza offesa"

Kissinger mette in guardia sul provare a ridurre la Russia ad "impotenza offesa"

Henry Kissinger, ex-Segretario di Stato degli Stati Uniti e diplomatico di lungo corso mette in guardia circa un ipotetica fine della crisi in corso in Ucraina... 16.06.2023, Sputnik Italia

A dirlo, in riferimento alla situazioni di crisi in Ucraina e ad ipotetici esiti, l'ex-Segretario di Stato degli Stati Uniti, diplomatico di lungo corso, Henry Kissinger, in una intervista a Bloomberg.Il rischio, sarebbe quello di nuove ulteriori tensioni.L'ex-Segretario ritiene inoltre che stia diventando sempre più importante che le parti "considerino modi diplomatici per porre fine al conflitto".

