Il ministro russo Sergey Lavrov parla delle relazioni con l'Occidente

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov parla delle relazioni con l'Occidente rispondendo alle domande del giornalista di Russian Today, sottolineando come le relazioni con quest'ultimo sono ormai da tempo cambiate radicalmente:Il ministro sottolinea inoltre che non vi è più la possibilità, data la criticità dei cambiamenti nelle suddette relazioni, da parte russa, di partecipare a tutti quegli accordi e contratti internazionali che l'Occidente ha tempo fa sottoscritto con la Federazione Russa.Cita il presidente russo Vladimir Putin, poi:Fa poi un elenco dei numerosi contratti diplomatici firmati dalle due parti, quelli sugli armamenti nucleari, sulla messa al bando degli armamenti, tutti patti che sono ora smentiti, parafrasando, dalla spinta in chiave anti-russa da parte occidentale, evidenziando il fatto che la controparte occidentale vede nella Russia e nella Cina in particolare potenziali concorrenti economico e commerciali.Il ministro parla degli sviluppi che la direzione verso Est lascia intravedere all'orizzonte, in primis le nazioni facenti già parte storicamente dell'URSS, e oggi dell'unione degli stati dell'Unione economica eurasiatica, Bielorussia, Kazakistan, Russia, e dal 2014 anche Armenia, e Kirghizistan, e non da ultimo, per importanza strategica, con la Cina. E anche delle buone relazioni tra la Russia e i paesi arabi.

