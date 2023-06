https://it.sputniknews.com/20230615/ryabkov-quasi-20-paesi-intendono-aderire-ai-brics-17299903.html

Ryabkov: quasi 20 paesi intendono aderire ai BRICS

Ryabkov: quasi 20 paesi intendono aderire ai BRICS

15.06.2023

"L'elenco dei candidati per l'adesione all'associazione continua a crescere. Il numero di stati interessati ad aderire a questa associazione si avvicina alle due decine. Ciò riflette il ruolo crescente e già molto significativo dei BRICS nell'arena internazionale come associazione di persone di mentalità simili", ha detto il viceministro.Ryabkov ha osservato che i BRICS uniscono gli stati che non sono guidati dal principio "leader-schiavo", in cui qualcuno dà il tono e il resto segue queste linee guida. Invece, i partner insieme, collegialmente, "formano un'agenda costruttiva sulla base del consenso". Sia il lavoro pratico nel formato BRICS che il già solido volume di documenti congiunti adottati sono una chiara conferma proprio di questo percorso di sviluppo di questa associazione", ha affermato Ryabkov.“La discussione su quali possano essere i criteri per l'adesione ai BRICS continua, e il Sudafrica ha intensificato questo lavoro. Una discussione approfondita su questo argomento ha avuto luogo in una riunione dei ministri degli Esteri dei BRICS sia nel formato "cinque" degli stessi partecipanti BRICS, sia nel formato dei "cinque" BRICS più i cosiddetti amici dei BRICS a Città del Capo all'inizio di giugno. Tra questo incontro e il vertice di associazione di fine agosto sono previsti ulteriori contatti e ulteriori discussioni", ha spiegato il diplomatico.

