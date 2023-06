https://it.sputniknews.com/20230615/putin-si-congratula-con-xi-jinping-per-il-suo-70esimo-compleanno-17300389.html

Putin si congratula con Xi Jinping per il suo 70esimo compleanno

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato le congratulazioni al leader cinese Xi Jinping per il suo 70° compleanno, sottolineando gli impressionanti... 15.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-15T11:16+0200

Putin ha inviato un telegramma di congratulazioni al presidente cinese Xi Jinping per il suo 70° compleanno, osservando che sotto la sua guida la Cina ha raggiunto una forte crescita dell'economia nazionale, migliorato il benessere dei cittadini e rafforzato la posizione di Pechino nell’arena internazionale.“È difficile sopravvalutare gli sforzi che avete compiuto per molti anni per rafforzare il partenariato globale e l'interazione strategica tra i nostri paesi. La vostra visita di Stato di marzo in Russia ha dato un forte impulso allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in aree chiave”, si legge nel telegramma sul sito web del Cremlino.Putin ha espresso l'auspicio per il proseguimento di un dialogo costruttivo tra Russia e Cina e per uno stretto lavoro congiunto su temi di attualità nell'agenda bilaterale, regionale e internazionale a beneficio dei popoli."Le auguro sinceramente, caro amico, buona salute, felicità, prosperità e successo nelle Sue attività statali", ha concluso il telegramma.

