https://it.sputniknews.com/20230615/il-concorso-stenin-pubblica-la-short-list-dei-candidati-del-2023-17299760.html

Il concorso Stenin pubblica la short-list dei candidati del 2023

Il concorso Stenin pubblica la short-list dei candidati del 2023

I candidati del 2023 selezionati per il Concorso internazionale Andrey Stenin per giovani fotoreporter sono stati annunciati a Mosca. 15.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-15T09:26+0200

2023-06-15T09:26+0200

2023-06-15T09:26+0200

concorso stenin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/13357117_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_90e383945a982d07464e9b8f2f9208f2.jpg

L’ elenco completo, nonché una selezione di foto dalla short-list candidati, è disponibile nella versione russa (http://stenincontest.ru) e inglese (http://stenincontest.com) del sito.Seguendo la tradizione consolidata, la short list, i cui partecipanti sono stati approvati dalla giuria internazionale del concorso, non prevede nomination e premi: saranno annunciati insieme al vincitore del premio principale - il Grand Prix, a settembre.Ogni anno la geografia dei partecipanti alla short list del Concorso Stenin si amplia. Il 2023 non ha fatto eccezione: per la prima volta tra i candidati ci sono partecipanti provenienti da Burundi, Bahrein e Bosnia-Erzegovina. In totale, la short-list dei candidati ha riunito scatti singoli e serie di giovani fotoreporter provenienti da 16 paesi, tra cui Cina, India, Gran Bretagna, Francia, Russia, Grecia, Egitto e altri. Il numero totale di candidature esaminate dalla giuria internazionale del concorso nel 2023 è stato di 3.000 provenienti da 50 paesi.“Questo è un evento molto importante e molto atteso, sia per i partecipanti che per gli organizzatori della gara. E la nostra giuria internazionale, e il comitato organizzatore, l'intero gruppo di lavoro ogni anno ci preoccupiamo, stiamo in ansia, aspettiamo, riceviamo il lavoro. Ogni anno speriamo che tutto vada bene e ogni anno, mi sembra, il nostro livello si alzi. Sulla mappa geografica del mondo, il nostro concorso ha già ricevuto il suo eccellente punto di attrazione, e vari fotografi di molti paesi si stanno adoperando per questo, - ha commentato loro il curatore del concorso Stenin, Oksana Oleinik. – Certo, aspetteremo nuove tappe, abbiamo in programma di organizzare una mostra, intendiamo, come sempre, di lanciare un road show internazionale, ma prima di tutto aspetteremo l'annuncio dei risultati: i vincitori e il Grand Prix della competizione. Ora invito tutti sul sito, stenincontest.ru|stenincontest.com, per vedere la bellissima e fantastica short-list dei candidati di quest'anno."I vincitori della short-list dei candidati, così come il vincitore del Grand Prix, saranno annunciati dal comitato organizzatore del concorso all'inizio dell'autunno anche sul sito web (http://stenincontest.com). Il concorso prevede di lanciare un tradizionale road show dei vincitori nelle città del mondo entro la fine dell'anno.Sul concorsoIl Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrey Stenin, organizzato da MIA “Rossiya Segodnya” sotto l’egida della Commissione della Federazione Russa per l’UNESCO, ha l’obiettivo di sostenere i giovani fotografi e di attirare l’interesse del pubblico verso i compiti del moderno giornalismo fotografico. È una piattaforma per i giovani fotografi di talento, sensibili e aperti a tutto ciò che è nuovo, dalla quale dirigono la nostra attenzione sulle persone e sugli eventi vicini a noi.I partner mediatici generali del concorso sono: VGTRK (Società statale di televisione e di radiodiffusione di tutta la Russia), la piattaforma online SMOTRIM, il canale televisivo statale della Federazione Russa "Rossija-Kultura", il canale televisivo "Моskva 24".I partner mediatici internazionali del concorso sono: l’agenzia di informazione e radio Sputnik (internazionale), il portale e canale televisivo RT (internazionale), la holding mediatica Independent Media (Sudafrica), l’agenzia di stampa ANA (Sudafrica), lo Shanghai United Media Group (SUMG) (Cina), il portale Internet del quotidiano China Daily (Cina), il portale Internet The Paper (Cina), il network mediatico Al Mayadeen (Libano).Partner del settore: Unione Russa dei Giornalisti (Russia), YOung JOurnalists (Russia), Russian Photo (Russia), Photo-study.ru (Russia).

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

concorso stenin