Giappone esprime protesta alla Corea del Nord per il lancio di un missile

Giappone esprime protesta alla Corea del Nord per il lancio di un missile

Pyongyang ha lanciato almeno due missili balistici che hanno volato per circa 11 minuti e sono caduti all'interno della zona economica esclusiva del Giappone... 15.06.2023, Sputnik Italia

"La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili balistici. Il primo è rimasto in aria per circa 11 minuti ed è caduto nel Mar del Giappone all'interno della zona economica esclusiva. La sua portata era di circa 850 chilometri con un'altitudine massima di 50 chilometri. Il secondo missile è rimasto in aria per circa 11 minuti e si è schiantato nel Mar del Giappone all'interno della zona economica esclusiva. Il suo raggio di volo era di circa 900 chilometri con un'altitudine massima di volo di 50 chilometri", ha osservato.La conferenza stampa è stata trasmessa da TBS.Onoda ha anche sottolineato che in relazione ai lanci missilistici in corso, Tokyo ha inviato una forte protesta alla Corea del Nord attraverso i canali diplomatici a Pechino.

