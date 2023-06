https://it.sputniknews.com/20230615/distruzione-della-diga-di-kakhovka-non-influenzera-previsioni-per-il-raccolto-in-russia-17300287.html

Distruzione della diga di Kakhovka non influenzerà previsioni per il raccolto in Russia

La vicepremier russa Viktoria Abramchenko ha affermato che la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka non influirà sulle previsioni per i volumi... 15.06.2023, Sputnik Italia

"Penso che no, non influenzerà i volumi complessivi nelle previsioni", ha detto Abramchenko.Allo stesso tempo, ha osservato che lo stato di emergenza alla centrale ha inferto un duro colpo all'autosufficienza delle nuove regioni russe.In precedenza, il governatore ad interim della regione di Kherson Vladimir Saldo ha affermato che 17 persone erano scomparse dopo la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka, 15 persone sono in gravi condizioni.

